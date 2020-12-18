"Есть у меня одна слабость": Влад Яма сделал откровенное признание

Судья "Танців з зірками" Влад Яма разоткровенничался о своей главной слабости.

Неизменный судья обновленных “Танців з зірками“, хореограф и шоумен Влад Яма поделился с поклонниками в Сети откровенным признанием об одной из своих слабостей.

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На своей странице в Инстаграм 38-летний артист опубликовал снимок из тренировке в спортзале. На фото Влад запечатлен в футболке и темно-синей маске с гантелей в руке. В описании к свежему кадру Яма признался, что обожает спортивную одежду. По словам танцора, однажды в Америке ему пришлось искать еще один чемодан, чтобы собрать свои покупки.

“Есть у меня одна слабость. Ну ладно, может и не одна, но об остальных - в другой раз. Когда в Америке мы впервые попали в правильный аутлет, я чуть не сошёл с ума. Из одежды для жизни я купил не очень много. Но в спортивном отделе оторвался на полную - так, что для этих покупок пришлось купить отдельный чемодан. И так - почти каждый раз! В Киеве мне тоже сложно пройти мимо качественной спортивной одежды“, - написал Влад.

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