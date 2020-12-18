Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Есть у меня одна слабость": Влад Яма сделал откровенное признание

Комментариев: 2
Судья "Танців з зірками" Влад Яма разоткровенничался о своей главной слабости.
"Есть у меня одна слабость": Влад Яма сделал откровенное признание
"Есть у меня одна слабость": Влад Яма сделал откровенное признание
instagram.com/vladyama_official

Неизменный судья обновленных “Танців з зірками“, хореограф и шоумен Влад Яма поделился с поклонниками в Сети откровенным признанием об одной из своих слабостей.

Читай также: Принц Чарльз и его жена Камилла представили свою рождественскую открытку

На своей странице в Инстаграм 38-летний артист опубликовал снимок из тренировке в спортзале. На фото Влад запечатлен в футболке и темно-синей маске с гантелей в руке. В описании к свежему кадру Яма признался, что обожает спортивную одежду. По словам танцора, однажды в Америке ему пришлось искать еще один чемодан, чтобы собрать свои покупки.

“Есть у меня одна слабость. Ну ладно, может и не одна, но об остальных - в другой раз. Когда в Америке мы впервые попали в правильный аутлет, я чуть не сошёл с ума. Из одежды для жизни я купил не очень много. Но в спортивном отделе оторвался на полную - так, что для этих покупок пришлось купить отдельный чемодан. И так - почти каждый раз! В Киеве мне тоже сложно пройти мимо качественной спортивной одежды“, - написал Влад.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Влад Яма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.12.2020, 12:01
Оценка:  0
гость
Надеть на лысину кепку и вылитый Ленин.
Вялый  (аноним)  18.12.2020, 11:54
Оценка:  0
Вялый
У него слабость к парням))). Любит, когда ему засаживают член в пукан по самые яйца.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь