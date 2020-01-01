«Эффектная красотка»: Катя Осадчая поразила фигурой в обтягивающем платье

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками новогодним снимком.

Катя Осадчая поразила фигурой в обтягивающем платье instagram.com/kosadcha

Читай также: «Безумная женщина»: Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв

Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в обтягивающем платье на одно плечо красного цвета на фоне сияющей новогодней елки. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру Кати, а разрез от бедра придал образу нотку пикантности. Облик девушка дополнила легкими локонами на волосах и сдержанными макияжем.

Под публикацией Осадчая призналась, что ее младший сын с нетерпением ждем подарок от Николая Чудотворца:

«Миколай вже в дорозі! Вже всі встигли купити подарунки? Наш Іван хвилюється, щоб не знайти різочку під подушкою 😉».

Поклонники восхитились внешним видом звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Вы супер». «Эффектная красотка». «Ну якщо від такої красуні, то можна різочку». «Катя, яка ти гарна». «Очень нежная». «Ай, Катрусю! Відлупцюєте мене різочками?»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.