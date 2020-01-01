«Эффектная красотка»: Катя Осадчая поразила фигурой в обтягивающем платье
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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в обтягивающем платье на одно плечо красного цвета на фоне сияющей новогодней елки. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру Кати, а разрез от бедра придал образу нотку пикантности. Облик девушка дополнила легкими локонами на волосах и сдержанными макияжем.
Под публикацией Осадчая призналась, что ее младший сын с нетерпением ждем подарок от Николая Чудотворца:
«Миколай вже в дорозі! Вже всі встигли купити подарунки? Наш Іван хвилюється, щоб не знайти різочку під подушкою 😉».
Поклонники восхитились внешним видом звезды, и рассыпались в комплиментах:
«Вы супер».
«Эффектная красотка».
«Ну якщо від такої красуні, то можна різочку».
«Катя, яка ти гарна».
«Очень нежная».
«Ай, Катрусю! Відлупцюєте мене різочками?»
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