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«Эффектная красотка»: Катя Осадчая поразила фигурой в обтягивающем платье

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками новогодним снимком.

Катя Осадчая поразила фигурой в обтягивающем платье
Катя Осадчая поразила фигурой в обтягивающем платье
instagram.com/kosadcha

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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в обтягивающем платье на одно плечо красного цвета на фоне сияющей новогодней елки. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру Кати, а разрез от бедра придал образу нотку пикантности. Облик девушка дополнила легкими локонами на волосах и сдержанными макияжем.

Под публикацией Осадчая призналась, что ее младший сын с нетерпением ждем подарок от Николая Чудотворца:

«Миколай вже в дорозі! Вже всі встигли купити подарунки? Наш Іван хвилюється, щоб не знайти різочку під подушкою 😉».

Поклонники восхитились внешним видом звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Вы супер».

«Эффектная красотка».

«Ну якщо від такої красуні, то можна різочку».

«Катя, яка ти гарна».

«Очень нежная».

«Ай, Катрусю! Відлупцюєте мене різочками?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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