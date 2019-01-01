«Понятно кого выберет»: Ксения Мишина намекнула, кто станет победителем

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками своими переживаниями по поводу финала шоу «Холостячка».

Ксения Мишина намекнула, кто станет победителем instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина стала главной героиней шоу «Холостячка». На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото в свадебном образе. На кадре девушка предстала в белом топе и длинной фатиновой юбке. Образ артистка дополнила голливудскими локонами на волосах и выразительным макияжем.

Под публикацией Ксения откровенно рассказала о финале проекта и своем выборе:

«Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Главный вывод, который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой».

Поклонники восприняли данный пост Мишиной, как намек на то, что победит Александр Эллерт:

«Ну наконец-то уже с Эллертом сможете открыто показать это и не скрываться 😂😂😂😍😍а то представляю как надоело уже 👏». «Очень жду и мне кажется, что выиграет Саша». «Я очень-очень жду и так хочу, чтобы Вы выбрали Сашу. Вы невероятная пара😍😍😍». «Прочитав, сразу понятно кого выберет». «Все ясно, Эллерт». «По вашему посту понятно, что выбрали Эллерта».

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