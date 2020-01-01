«Как похудела»: Анна Седокова восхитила фигурой в мини-платье

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками откровенным видео.

Анна Седокова восхитила фигурой в мини-платье instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный видеоролик. На кадрах знаменитость позирует в белом платье на тонких бретельках, пиджаке и босоножках на шпильке. Коротеньких наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру артистки, оголяя спортивные ноги. Образ звезда дополнила ярким макияжем, солнцезащитными очками и косичками на голове.

Под публикацией Анна призналась, что устала от волны хейта, который на нее льется в социальных сетях:

«Слово буллинг было мне незнакомо до сегодня. Но сейчас я знаю, что такое, когда тебя травят незнакомцы в сети. Но я не могу нести ответственность за 12 взрослых игроков, тренера и генерального менеджера. Мои плечи слишком слабы, чтоб удержать на них столько двухметровых людей. Вчера у меня был срыв. И я не знаю, когда из него выплыву. Но сегодня».

Также Седокова рассказала, что планирует создать фонд социальной помощи жертвам буллинга:

«И обязательно создам фонд социальной̆ помощи жертвам буллинга, и в каждом своём движении буду говорить- ТЫ сильная! В котором не будет домыслов и злости. Ты справишься! Что бы, и кто бы не говорил! И я справлюсь. У меня нет другого выхода. У тебя нет тоже ❤️».

Поклонники поддержали любимую исполнительницу, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Ты прекрасна и все равно, что говорят». «Самая красивая и милая». «Вы лучшая. Я каждый день вами восхищаюсь». «Как похудела! Какая красавица!»

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