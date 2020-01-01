Неожиданно: Настя Каменских засветилась с челкой и короткой стрижкой
Певица Настя Каменских резко сменила имидж.
Одна из самых знаменитых украинских певиц современности Настя Каменских (NK) удивила пользователей Сети неожиданным преображением. Артистка кардинально сменила имидж.
Читай также: “Холостячка“: Чем удивит финальный выпуск проекта
Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя исполнительница обнародовала короткое видео, где предстала в белом спортивном костюме с нюдовым макияжем и короткой прической. Настя примеряла парик длины каре с челкой.
Подписчики принялись активно комментировать новый стиль Каменских:
- Как тебе красиво с такой прической, такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка👄👄👄👄👄👄
- Ви обстриглись?😊
- ❤️Настя,дуже класно з такою зачіскою👏!❤️
- Стала похожа на Мирей Матье ! 🌻🌻🌻
- Да да, ты похожа на шахматистку в этом образе
- Тебе так идёт эта прическа.....💕💕💕💕💕💕💕💕
- Похожи, чем-то, на советскую актрису Наталию Варлей
- На Сати Казанову похожа
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Настя Каменских показала утреннюю пробежку с мужем
- “Мой подарок для себя“: Наталка Денисенко показала, как отмечает 31-летие
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил