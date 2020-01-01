Певица Настя Каменских резко сменила имидж.

Неожиданно: Настя Каменских засветилась с челкой и короткой стрижкой instagram.com/kamenskux

Одна из самых знаменитых украинских певиц современности Настя Каменских (NK) удивила пользователей Сети неожиданным преображением. Артистка кардинально сменила имидж.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя исполнительница обнародовала короткое видео, где предстала в белом спортивном костюме с нюдовым макияжем и короткой прической. Настя примеряла парик длины каре с челкой.

Подписчики принялись активно комментировать новый стиль Каменских:

Как тебе красиво с такой прической, такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка👄👄👄👄👄👄

Ви обстриглись?😊

❤️Настя,дуже класно з такою зачіскою👏!❤️

Стала похожа на Мирей Матье ! 🌻🌻🌻

Да да, ты похожа на шахматистку в этом образе

Тебе так идёт эта прическа.....💕💕💕💕💕💕💕💕

Похожи, чем-то, на советскую актрису Наталию Варлей

На Сати Казанову похожа

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