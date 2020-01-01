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Гайтана похвасталась вокальными данными 3-летней дочери Сапфир-Николь

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Звездная мама Гайтана сняла видео, где ее маленькая дочь поет и играет на фортепиано.
Гайтана похвасталась вокальными данными 3-летней дочери Сапфир-Николь
Гайтана похвасталась вокальными данными 3-летней дочери Сапфир-Николь
instagram.com/gaitanamusic

Известна украинская исполнительница Гайтана, которая в 2012 году участвовала в песенном конкурсе “Евровидение“, поделилась милым роликом со своей дочерью Сапфир-Николь.

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На странице в Инстаграм 41-летняя певица опубликовала видео и фото, где 3-летняя девочка поет. В коротком ролике малышка играет на фортепиано и напевает названия нот.  А на снимке Николь позирует с микрофоном.

“Мой тренер по вокалу“, - подписала видео звездная мама.

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Теги: Гайтана
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Источник: ivonа bigmir)net

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