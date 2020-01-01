Исполнительница роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" поделилась архивным фото из семейного альбома.

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория показала, какой милашкой была в детстве Getty Images

Американская актриса, модель и продюсер мексиканского происхождения Ева Лонгория, сыгравшая Габриэль Солис в популярном телесериале “Отчаянные домохозяйки“, порадовала поклонников редким кадром.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором можно увидеть, как актриса выглядела в первые годы своей жизни и как выглядит сейчас. В ролике маленькая Лонгория позировала в белом платье с игрушкой в руке.

“Я была младшей из четырех девочек, и мама мало меня фотографировала в детстве! Это один из редких кадров“, - подписала Ева.

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