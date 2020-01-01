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Рыжеволосая Сальма Хайек удивила фанов снимками с совой на голове

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Кинозвезда Сальма Хайек устроила необычную новогоднюю фотосессию с птицами.
Рыжеволосая Сальма Хайек удивила фанов снимками с совой на голове
Рыжеволосая Сальма Хайек удивила фанов снимками с совой на голове
instagram.com/salmahayek

Знаменитая американская актриса, режиссер и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек удивила пользователей Сети новой подборкой домашних фотографий. Так, на своей странице в Инстаграм 54-летняя кинозвезда разместила серию снимков, где она запечатлена возле новогодней елки.

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Сальма предстала перед камерой с распущенными рыжими волосами, ярким макияжем и в зеленом свитере с изображением звезд и божьей коровки. Вместе с актрисой позировали ее домашние любимцы - две совы. На нескольких кадрах одна из птиц сидела на голове у Хайек.

“Керингу нравится дерево, но моя голова ему нравится больше. 🦉 🎄“, - подписала кадры знаменитость.

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: ivonа bigmir)net

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