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"Растрогал до слез": Жена Влада Ямы показала новогоднюю открытку от 5-летнего сына

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Сын Влада Влада Ямы написал родителям, что мечтает о сестре Варваре.
"Растрогал до слез": Жена Влада Ямы показала новогоднюю открытку от 5-летнего сына
"Растрогал до слез": Жена Влада Ямы показала новогоднюю открытку от 5-летнего сына
instagram.com/liliya_yama

Супруга украинского танцора и неизменного судьи обновленных сезонов “Танців з зірками“ Влада Ямы, Лилия Яма очаровала Сеть трогательным посланием 5-летнего сына Леона.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Лилия показала, какую новогоднюю открытку изготовил мальчик в садике. На белом картоне Леон сделал из пластилина елочку и снеговика. Звездная мама отметила, что преподавательница записала в открытку пожелания сына под диктовку.

Яма-младший признался, что очень хочет, чтобы у его папы перестала болеть рука, а у мамы всегда было много косметики. Но самое большое желание Леона - это, чтобы у него появилась сестренка с именем Варвара.

Жена Влада Ямы показала новогоднюю открытку от 5-летнего сына
Жена Влада Ямы показала новогоднюю открытку от 5-летнего сына
скриншот

Жена Влада Ямы показала новогоднюю открытку от 5-летнего сына
Жена Влада Ямы показала новогоднюю открытку от 5-летнего сына
скриншот

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Теги: Влад Яма, Лилия Яма
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Источник: ivonа bigmir)net

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