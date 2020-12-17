Никто не ожидал: Ким Кардашьян показала, как выглядит без макияжа
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40-летняя модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала без макияжа. На кадре знаменитость запечатлена со своей лучшей подругой, американской телезвездой и актрисой Ла Ла Энтони. Девушки позировали, лежа в кровати в пижамах, демонстрируя свою естественную красоту.
Под публикацией Ким написала, что обожает ночевать со своей подругой:
«Ночевать с лучшей подругой - это must!»
Поклонники привыкли видеть Кардашьян с эффектным макияжем, накладными волосами и в соблазнительных нарядах. Однако девушка решила показать, что не стесняется своей внешности, представ без использования косметики.
Фанаты остались в восторге от милой фотографии, и осыпали девушек комплиментами:
«Такие милые!»
«Любим вас».
«Рады тебя видеть в любом виде».
«Ты красивая».
«Ого! Неожиданно».
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