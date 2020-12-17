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Никто не ожидал: Ким Кардашьян показала, как выглядит без макияжа

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Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась с подписчиками селфи с лучшей подругой.

Ким Кардашьян показала, как выглядит без макияжа
Ким Кардашьян показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/kimkardashian

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40-летняя модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала без макияжа. На кадре знаменитость запечатлена со своей лучшей подругой, американской телезвездой и актрисой Ла Ла Энтони. Девушки позировали, лежа в кровати в пижамах, демонстрируя свою естественную красоту.

Под публикацией Ким написала, что обожает ночевать со своей подругой:

«Ночевать с лучшей подругой - это must!»

Поклонники привыкли видеть Кардашьян с эффектным макияжем, накладными волосами и в соблазнительных нарядах. Однако девушка решила показать, что не стесняется своей внешности, представ без использования косметики.

Фанаты остались в восторге от милой фотографии, и осыпали девушек комплиментами:

«Такие милые!»

«Любим вас».

«Рады тебя видеть в любом виде».

«Ты красивая».

«Ого! Неожиданно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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