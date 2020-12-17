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«Нехорошо выглядит»: Бритни Спирс напугала фанатов новой стрижкой

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Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками фото в новом образе.

Бритни Спирс напугала фанатов новой стрижкой
Бритни Спирс напугала фанатов новой стрижкой
instagram.com/britneyspears

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Популярная исполнительница Бритни Спирс на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку одинаковых селфи. На кадрах знаменитость запечатлела себя с новой стрижкой. Девушка решила остричь свои длинные локоны, сделав коротенькое каре. Под публикацией певица написала, что решила встретить Новый год с обновленной прической:

«Я подстриглась! Знаете, как говорят: оставить все старое в старом году, а в новый войти в чем-то новом. Теперь помолимся», — отметила в микроблоге Спирс, говоря об окончании 2020 года.

Поклонники признались, что переживают за состояние любимой исполнительницы. Фанаты обратили внимание на взгляд Бритни, который им показался очень грустным:

«Мне одному кажется, что она нехорошо выглядит? В ее глазах нет жизни».

«Красивая стрижка, Брит, но после этих фото я буду молиться за тебя больше».

«Тут явно не все в порядке».

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Источник: ivonа bigmir)net

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