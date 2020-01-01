Украинская супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Алла Костромичева поделилась фото в экстремальном мини instagram.com/alla

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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. Звезда отвечала на вопросы своих фолловеров в stories, где один из фанатов спросил у девушки нравится ли ей своя фигура. Алла призналась, что в восторге от своего тела и опубликовала фото в бикини. На кадре знаменитость позирует, лежа на берегу моря, в красном раздельном купальнике. Пляжный наряд выигрышно подчеркивает стройное тело модели, а мокрые волосы делают снимок более эффектным.

Костромичева часто радует своих поклонников откровенными снимками, демонстрируя модельную внешность. Большинство подписчиков восхищаются внешним видом Аллы, осыпая ее комплиментами в комментариях. Однако находятся и те, кто упрекают девушку в излишней худобе и несоответствии стандартам красоты.

Топ-модель признается, что научилась не реагировать на критику и принимать себя такой, какая она есть.

Алла Костромичева поделилась фото в экстремальном мини instagram.com/alla

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