MamaRika показала, как развлекается с мужем в постели
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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в постели со своим мужем Сергеем Середой. Пара лежит в кровати и нежно обнимается в белых простынях. Чувственное фото влюбленные сделали во время медового месяца в Таиланде.
Под публикацией артистка написала так:
«Сладкие сны».
31-летняя звезда часто делится с фанатами секретами красоты, моментами из личной и творческой жизни. А фолловеры с большим интересом наблюдают за любимой исполнительницей, активно комментируя фото и видео.
Поклонники позитивно отреагировали на пикантный снимок артистки, и рассыпались в комплиментах:
«Вы очень красивая пара❤️».
«Я прям не впізнала вас 🔥❤️🐾😍».
«Очень красиво🔥 глаз не отвести ❤️».
«Какие вы милые 😢😍».
«Красиві) Просто шик».
«Идеальная пара».
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