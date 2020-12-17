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MamaRika показала, как развлекается с мужем в постели

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Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MamaRika показала, как развлекается с мужем в постели
MamaRika показала, как развлекается с мужем в постели
instagram.com/mamarika_official

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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в постели со своим мужем Сергеем Середой. Пара лежит в кровати и нежно обнимается в белых простынях. Чувственное фото влюбленные сделали во время медового месяца в Таиланде.

Под публикацией артистка написала так:

«Сладкие сны».

31-летняя звезда часто делится с фанатами секретами красоты, моментами из личной и творческой жизни. А фолловеры с большим интересом наблюдают за любимой исполнительницей, активно комментируя фото и видео.

Поклонники позитивно отреагировали на пикантный снимок артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Вы очень красивая пара❤️».

«Я прям не впізнала вас 🔥❤️🐾😍».

«Очень красиво🔥 глаз не отвести ❤️».

«Какие вы милые 😢😍».

«Красиві) Просто шик».

«Идеальная пара».

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Теги: MamaRika, MamaRika 2020, MamaRika певица, MamaRika муж, MamaRika фото, MamaRika инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.12.2020, 10:18
Оценка:  0
гость
Як все це набридло! І знову інтиимні теми: як сплять у ліжку з чоловіком, завагітніла, народила, іде заміж та яку дорогу каблучку подарував, яка розкішна весільна сукня! Більш цікавіших новин --нема?! А ось такі тільки недоумкуватим читати!
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