Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MamaRika показала, как развлекается с мужем в постели instagram.com/mamarika_official

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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в постели со своим мужем Сергеем Середой. Пара лежит в кровати и нежно обнимается в белых простынях. Чувственное фото влюбленные сделали во время медового месяца в Таиланде.

Под публикацией артистка написала так:

«Сладкие сны».

31-летняя звезда часто делится с фанатами секретами красоты, моментами из личной и творческой жизни. А фолловеры с большим интересом наблюдают за любимой исполнительницей, активно комментируя фото и видео.

Поклонники позитивно отреагировали на пикантный снимок артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Вы очень красивая пара❤️». «Я прям не впізнала вас 🔥❤️🐾😍». «Очень красиво🔥 глаз не отвести ❤️». «Какие вы милые 😢😍». «Красиві) Просто шик». «Идеальная пара».

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