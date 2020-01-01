«Кипяток»: жена Григория Решетника похвасталась идеальной фигурой в купальнике
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Звездная жена Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала летние фото. На кадрах знаменитость предстала в ярко-желтом слитном купальнике на фоне кристально чистого океана. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, которая выглядит потрясающе даже после рождения троих детей. Образ Кристина дополнила распущенными волосами, солнцезащитными очками и минимумом макияжа.
Девушка признается, что скучает по отдыху за границей и с радостью бы посетила какую-то из стран, но из-за ситуации в стране и недавнего пополнения в семье пока только мечтает о путешествии.
Поклонники восхитились внешним видом Кристины, и рассыпались в комплиментах:
«Модель».
«Кипяток».
«Красуня».
«Этот снимок на мировой глянец».
«Такая красотка».
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