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«Кипяток»: жена Григория Решетника похвасталась идеальной фигурой в купальнике

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Супруга телеведущего шоу «Холостячка» Кристина Решетник поделилась с подписчиками архивными фото.

Жена Григория Решетника похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Жена Григория Решетника похвасталась идеальной фигурой в купальнике
instagram.com/kristina_reshetnik

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Звездная жена Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала летние фото. На кадрах знаменитость предстала в ярко-желтом слитном купальнике на фоне кристально чистого океана. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, которая выглядит потрясающе даже после рождения троих детей. Образ Кристина дополнила распущенными волосами, солнцезащитными очками и минимумом макияжа.

Девушка признается, что скучает по отдыху за границей и с радостью бы посетила какую-то из стран, но из-за ситуации в стране и недавнего пополнения в семье пока только мечтает о путешествии.

Поклонники восхитились внешним видом Кристины, и рассыпались в комплиментах:

«Модель».

«Кипяток».

«Красуня».

«Этот снимок на мировой глянец».

«Такая красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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