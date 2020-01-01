Бывшая жена Узелкова Марина Боржемская поделилась с подписчиками очередным фото.

Бывшая жена Узелкова призналась, что уважает свое прошлое instagram.com/uzelkova.marina/

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Известная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в стильном образе. На кадре знаменитость предстала в сером пальто с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. Телезвезда не стала перегружать лицо косметикой, и сдержанным макияжем подчеркнула естественную красоту.

Под публикацией звездный тренер написала известную фразу, намекая на то, что отпустила обиды за прошлое и готова двигаться вперед:

«Уважая своё прошлое, ты создаёшь будущее».

Поклонники восхитились красотой Марины, и осыпали спортсменку комплиментами в комментариях:

«Не только фото красивое, но и человек на нем… Марины, Вы супер». «Вы красотка». «Обожаю Вас». «Марина, ты как всегда восхитительная». «Очень классное фото». «Марина, Вы большая умница и у вас все получится».

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