Бывшая жена Узелкова призналась, что уважает свое прошлое
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Известная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в стильном образе. На кадре знаменитость предстала в сером пальто с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. Телезвезда не стала перегружать лицо косметикой, и сдержанным макияжем подчеркнула естественную красоту.
Под публикацией звездный тренер написала известную фразу, намекая на то, что отпустила обиды за прошлое и готова двигаться вперед:
«Уважая своё прошлое, ты создаёшь будущее».
Поклонники восхитились красотой Марины, и осыпали спортсменку комплиментами в комментариях:
«Не только фото красивое, но и человек на нем… Марины, Вы супер».
«Вы красотка».
«Обожаю Вас».
«Марина, ты как всегда восхитительная».
«Очень классное фото».
«Марина, Вы большая умница и у вас все получится».
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