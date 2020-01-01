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«Упруго и подтянуто»: Виктория Смеюха взорвала Сеть фото в бикини

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Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Виктория Смеюха взорвала Сеть фото в бикини
Виктория Смеюха взорвала Сеть фото в бикини
instagram.com/vikanablack

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Популярная исполнительница Виктория Смеюха на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с отдыха в Дубае. На кадрах знаменитость позирует в открытом купальнике на берегу моря с попугаем. Пляжный наряд демонстрирует спортивную фигуру артистки: подтянутый животик, стройные ноги и упругую грудь.

Под публикацией звезда призналась, что хочет вернуться в солнечную страну, чтобы пообщаться с попугаем, который имеет окрас флага Украины:

«Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось бы пообщаться с птицей на щірій та рідній. Займусь этим во время следующей поездки!😉»

Поклонники восхитились роскошной фигурой Виктории, и рассыпались в комплиментах:

«Кеше даже не за что ухватиться!!! 🙈😜Всё упруго и подтянуто ☝️👏👏👏».

«Талія 😍 мрія ❤️».

«Какая красивая Вика !!! Ну просто вау! 😍»

«Фигурка класс🔥💃❤️».

«Идеальна😍».

«Конфетка».

«Секси».

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Источник: ivonа bigmir)net

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