«Упруго и подтянуто»: Виктория Смеюха взорвала Сеть фото в бикини
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Популярная исполнительница Виктория Смеюха на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с отдыха в Дубае. На кадрах знаменитость позирует в открытом купальнике на берегу моря с попугаем. Пляжный наряд демонстрирует спортивную фигуру артистки: подтянутый животик, стройные ноги и упругую грудь.
Под публикацией звезда призналась, что хочет вернуться в солнечную страну, чтобы пообщаться с попугаем, который имеет окрас флага Украины:
«Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось бы пообщаться с птицей на щірій та рідній. Займусь этим во время следующей поездки!😉»
Поклонники восхитились роскошной фигурой Виктории, и рассыпались в комплиментах:
«Кеше даже не за что ухватиться!!! 🙈😜Всё упруго и подтянуто ☝️👏👏👏».
«Талія 😍 мрія ❤️».
«Какая красивая Вика !!! Ну просто вау! 😍»
«Фигурка класс🔥💃❤️».
«Идеальна😍».
«Конфетка».
«Секси».
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