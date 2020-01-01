«Пошлятина»: Настя Каменских засветила стройную фигуру в мини-платье
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок проекта «Маска». На кадре знаменитость предстала в красном мини-платье на одно плечо с огромным воланом. Образ артистка дополнила собранными волосами в высокий пучок, ярким макияжем и шикарным колье. Силуэтный наряд выигрышно подчеркнул стройную фигуру певицы.
Каменских часто радует своих фанатов откровенными снимками и моментами из личной жизни. А фолловеры активно следят за деятельностью любимой артистки и оставляют свои комментарии под каждой публикацией.
На этот раз мнение у поклонников разделилось: некоторые восхитились образом Насти, а другие – увидели излишнюю откровенность:
«Такая красивая».
«Какое платье шикарное».
«Похудела так».
«Галимая дулька на голове! Уволить стилиста».
«Вечно пошлятина льется…фу».
«Платье непонятное».
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