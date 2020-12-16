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Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене

Комментариев: 3
Известный шеф-повар и бизнесмен Эктор Хименес-Браво похвастался своим жильем.
Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
instagram.com/hectorjimenezbravo

Неизменный судья кулинарного шоу “МастерШеф“, украинский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показал подписчикам, в каком доме он живет.

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Так, на своей странице в Инстаграм 48-летняя телезвезда опубликовал подборку фотографией, где он позирует в повседневной одежде на фоне своего жилья. Судя по указанной геолокации, Эктор поселился в уютном коттеджном городке Oak Grove Town в Ирпене.

“Я живу в прекрасном месте 🏡 Посмотрите сами - ведь это просто идеальное место для фотосессии! Эти милые домики вызывают у меня теплые ассоциации с путешествиями. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, то чувствую себя в Британии 🏘 Этот неповторимый стиль переносит меня в пригород Лондона 🎡“, - написал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
instagram.com/hectorjimenezbravo

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Теги: Эктор Хименес-Браво, Мастершеф 10
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Slevin47    16.12.2020, 17:03
Оценка:  0
Slevin47
Член заморский. У себя так сука лес не рубят что бы теремок построить. Приехало чмо щи варить бля...
shk67    16.12.2020, 16:56
Оценка:  +2
shk67
Так воно з лондонських трущоб?
Slevin47    16.12.2020, 16:55
Оценка:  +1
Slevin47
А не хочешь обратно в Колумбию съебнуть? Заебал ты уже своими помоями
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