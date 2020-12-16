Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Ирпене
Неизменный судья кулинарного шоу “МастерШеф“, украинский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показал подписчикам, в каком доме он живет.
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Так, на своей странице в Инстаграм 48-летняя телезвезда опубликовал подборку фотографией, где он позирует в повседневной одежде на фоне своего жилья. Судя по указанной геолокации, Эктор поселился в уютном коттеджном городке Oak Grove Town в Ирпене.
“Я живу в прекрасном месте 🏡 Посмотрите сами - ведь это просто идеальное место для фотосессии! Эти милые домики вызывают у меня теплые ассоциации с путешествиями. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, то чувствую себя в Британии 🏘 Этот неповторимый стиль переносит меня в пригород Лондона 🎡“, - написал Хименес-Браво.
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