Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Были только киевлянки": Потап вспомнил о своих бывших

Комментариев: 4
Рэпер Потап признался, что у него никогда не было девушки не из столицы.
"Были только киевлянки": Потап вспомнил о своих бывших
"Были только киевлянки": Потап вспомнил о своих бывших
instagram.com/realpotap

На прошлой недели MOZGI выпустили альбом “KYIVSTYLE“, который группа посвятила столице Украины. А на днях участники коллектива Потап, Дядя Вадя и Позитив записали видео, где поделились интересными историями о своей жизни в Киеве.

Читай также: Яна Соломко рассекретила, какие у нее отношения с американским певцом Джейсоном Деруло

Так, рэпер и продюсер Алексей Потапенко признался, что вырос на Дарнице. Певец отметил, что у него никогда не было девушки не из столицы. Также Потап рассекретил, что его нынешняя жена Настя Каменских с Печерского района.

“Когда я приводил девочку домой, мама спрашивала: “Какая хорошая девочка. Она киевлянка?“ У меня не было девушки не киевлянки. У меня жена киевлянка. Настя Каменских коренная киевлянка и еще с Печерска. И она мне как-то говорит: “Вы, дарницкие, для нас не киевляне“, - поделился воспоминаниями рэпер.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Потап, MOZGI
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.12.2020, 17:21
Оценка:  0
гость
Настяа печерская шалава, тогда твой Патап - дарницкий чёрт?
navigator2    16.12.2020, 17:06
Оценка:  +3
navigator2
а на незайманість перевіряв він чи його мама?
гость  (аноним)  16.12.2020, 16:58
Оценка:  +1
гость
Настя иди на х...у...й, это тебе от всей Дарницы.
shk67    16.12.2020, 16:42
Оценка:  +4
shk67
Троещинский жлоб выбирал киевлянок!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь