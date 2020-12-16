Рэпер Потап признался, что у него никогда не было девушки не из столицы.

"Были только киевлянки": Потап вспомнил о своих бывших instagram.com/realpotap

На прошлой недели MOZGI выпустили альбом “KYIVSTYLE“, который группа посвятила столице Украины. А на днях участники коллектива Потап, Дядя Вадя и Позитив записали видео, где поделились интересными историями о своей жизни в Киеве.

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Так, рэпер и продюсер Алексей Потапенко признался, что вырос на Дарнице. Певец отметил, что у него никогда не было девушки не из столицы. Также Потап рассекретил, что его нынешняя жена Настя Каменских с Печерского района.

“Когда я приводил девочку домой, мама спрашивала: “Какая хорошая девочка. Она киевлянка?“ У меня не было девушки не киевлянки. У меня жена киевлянка. Настя Каменских коренная киевлянка и еще с Печерска. И она мне как-то говорит: “Вы, дарницкие, для нас не киевляне“, - поделился воспоминаниями рэпер.

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