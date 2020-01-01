62-летняя Мадонна поделилась редкими кадрами с приемными детьми
Легендарная американская исполнительница и звездная мама Мадонна поделилась с подписчиками редкими фотографиями и роликами со своими четырьмя приемными детьми.
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Так, на своей странице в Инстаграм 62-летняя знаменитость разместила подборку кадров, где она запечатлена в компании сыновей, 15-летнего Дэвида Банды Мвале и 14-летнего Чифундо Мерси Джеймса, а также 8-летних дочерей Стеллы и Эстер.
На одном из видео можно увидеть, как звездное семейство украшает новогоднюю елку. В этом году Мадонна с детьми решила сделать игрушки своими руками.
“В этом году мы решили сделать украшения своими руками. Это я “жаренная“ моими детьми!! 🌲🌲🌲 Я делала морскую звезду ⭐️. Я не освоила клеевой пистолет“, - написала певица.
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