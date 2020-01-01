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62-летняя Мадонна поделилась редкими кадрами с приемными детьми

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Мадонна снялась в семейной фотосессии вместе с сыновьями Дэвидом и Чифундо и дочерями Стеллой и Эстер.
62-летняя Мадонна поделилась редкими кадрами с приемными детьми
62-летняя Мадонна поделилась редкими кадрами с приемными детьми
Getty Images

Легендарная американская исполнительница и звездная мама Мадонна поделилась с подписчиками редкими фотографиями и роликами со своими четырьмя приемными детьми.

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Так, на своей странице в Инстаграм 62-летняя знаменитость разместила подборку кадров, где она запечатлена в компании сыновей, 15-летнего Дэвида Банды Мвале и 14-летнего Чифундо Мерси Джеймса, а также 8-летних дочерей Стеллы и Эстер.

На одном из видео можно увидеть, как звездное семейство украшает новогоднюю елку. В этом году Мадонна с детьми решила сделать игрушки своими руками.

“В этом году мы решили сделать украшения своими руками. Это я “жаренная“ моими детьми!! 🌲🌲🌲 Я делала морскую звезду ⭐️. Я не освоила клеевой пистолет“, - написала певица.

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Теги: Мадонна
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Источник: ivonа bigmir)net

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