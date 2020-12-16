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Муж будет ревновать: Лилия Ребрик показала зажигательные танцы с соведущим

Комментариев: 2
Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Лилия Ребрик показала зажигательные танцы с соведущим
Лилия Ребрик показала зажигательные танцы с соведущим
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала два видео. На первом ролике знаменитость в красном обтягивающем платье на каблуках сексуально двигается с соведущим Анатолием Анатоличем под зажигательную песню. На втором видео Лилия с коллегой разыграли забавную сценку на тему пандемии.

Телезвезда часто радует своих фанатов танцами, моментами из личной жизни и рабочими курьезами. Совсем недавно Ребрик показывала, как танцует со своим мужем Андреем Диким. А теперь не удержалась и сорвалась в пляс прямо на рабочем месте.

Поклонники восхитились жизнерадостностью ведущей, и рассыпались в комплиментах:

«Просто супер».

«Самые веселые и лучшие ведущие».

«Какие вы молодцы».

«Лилия, жги и сияй!»

«Просто бомбическая фигура».

«Супер! Зарядили позитивом на целый день».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Cвистопляс    16.12.2020, 18:30
Оценка:  0
Cвистопляс
Муж-куколд не будет ревновать:Лилия Поребрик показала зажигательные половые"танцы"с соведущим.
гость  (аноним)  16.12.2020, 18:23
Оценка:  0
гость
Дивись щоб чоловік по pizdaky, не налупцював.
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