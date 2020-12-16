Муж будет ревновать: Лилия Ребрик показала зажигательные танцы с соведущим
Читай также: «Это щупальца»: Светлана Лобода шокировала фанатов своими пальцами
Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала два видео. На первом ролике знаменитость в красном обтягивающем платье на каблуках сексуально двигается с соведущим Анатолием Анатоличем под зажигательную песню. На втором видео Лилия с коллегой разыграли забавную сценку на тему пандемии.
Телезвезда часто радует своих фанатов танцами, моментами из личной жизни и рабочими курьезами. Совсем недавно Ребрик показывала, как танцует со своим мужем Андреем Диким. А теперь не удержалась и сорвалась в пляс прямо на рабочем месте.
Поклонники восхитились жизнерадостностью ведущей, и рассыпались в комплиментах:
«Просто супер».
«Самые веселые и лучшие ведущие».
«Какие вы молодцы».
«Лилия, жги и сияй!»
«Просто бомбическая фигура».
«Супер! Зарядили позитивом на целый день».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Располневшая Анна Седокова засветила свои прелести
- Екатерина Кухар поделилась нежным фото со своим мужем
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил