Муж будет ревновать: Лилия Ребрик показала зажигательные танцы с соведущим

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Лилия Ребрик показала зажигательные танцы с соведущим instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала два видео. На первом ролике знаменитость в красном обтягивающем платье на каблуках сексуально двигается с соведущим Анатолием Анатоличем под зажигательную песню. На втором видео Лилия с коллегой разыграли забавную сценку на тему пандемии.

Телезвезда часто радует своих фанатов танцами, моментами из личной жизни и рабочими курьезами. Совсем недавно Ребрик показывала, как танцует со своим мужем Андреем Диким. А теперь не удержалась и сорвалась в пляс прямо на рабочем месте.

Поклонники восхитились жизнерадостностью ведущей, и рассыпались в комплиментах:

«Просто супер». «Самые веселые и лучшие ведущие». «Какие вы молодцы». «Лилия, жги и сияй!» «Просто бомбическая фигура». «Супер! Зарядили позитивом на целый день».

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