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В бикини на яхте: 39-летняя Алессандра Амбросио показала пикантные снимки

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками пикантными снимками.

39-летняя Алессандра Амбросио показала пикантные снимки
39-летняя Алессандра Амбросио показала пикантные снимки
instagram.com/alessandraambrosio

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Популярная топ-модель Алессандра Амбросио на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадрах знаменитость запечатлена в белом купальнике на тонких бретельках, который выигрышно подчеркивает пышную грудь девушки. Волосы модель распустила, сделала легкий макияж и позировала на фоне пальм.

39-летняя Алессандра Амбросио показала пикантные снимки
39-летняя Алессандра Амбросио показала пикантные снимки
instagram.com/alessandraambrosio

Также Алессандра поделилась видеороликом, где в этом же купальнике и морской фуражке стояла за штурвалом яхты и зажигательно танцевала под музыку. Видимо, холодную зиму супермодель хочет провести на родине, в солнечной Бразилии.

Стоит отметить, что несмотря на свой возраст, Аллесандра Амбросио выглядит просто потрясающе: стройная фигура, свежее личико без морщин и позитивный настрой.

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Источник: ivonа bigmir)net

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