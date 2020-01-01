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Лана Дель Рей нашла жениха на сайте знакомств - СМИ

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Американская певица Лана Дель Рей обручилась с парнем, которого встретила в приложении для знакомств.
Лана Дель Рей нашла жениха на сайте знакомств - СМИ
Лана Дель Рей нашла жениха на сайте знакомств - СМИ
Getty Images

В начале весны 2020 года стало известно, что всемирно известная американская певица Лана Дель Рей рассталась со своим бойфрендом офицер полиции и звездой реалити-шоу “Live PD“ Шоном Ларкином.

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А уже спустя 9 месяцев в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя исполнительница обручилась с новым бойфрендом, с которым  в августе познакомилась в одном из мобильных приложений. Избранником Ланы стал 31-летний музыкант Клейтон Джонсон. Об этом пишет People со ссылкой источник, близкий к Дель Рей.

Слухи о помолвке Ланы и Клейтона появились после того, как певица выступила на шоу Джимми Фэллона. Девушка появилась на сцене с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Официального подтверждения от пары пока не было.

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Теги: Лана Дель Рей
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Источник: people.com

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