Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Будешь следующей»: Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке»

Комментариев: 1
Украинская певица Оля Полякова рассказала подписчикам, что в восторге от проекта «Холостячка».

Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке»
Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке»
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Из блондинки в брюнетку: Кэти Перри обескуражила новой прической

Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм призналась, что посмотрела все выпуски шоу «Холостячка». По словам знаменитости, мужчины должны бороться за сердце девушки, поэтому такое реалити ей очень понравилось.

Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке»
Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке»
instagram.com/polyakovamusic

Артистка опубликовала несколько инстаграм-сторис в которых упомянула о том, что проект «Холостяк» вызывал у нее негодование, ведь мужской пол должен добиваться женского внимания, а не наоборот:

«Так, дорогие мои, я не знаю, как в ленту мою это влилось, но я посмотрела “Холостячка“. И мне понравилось! И я посмотрела весь сезон! Короче, вы помните, как я гнала на «Холостяка», возмущалась, что за дискриминация? Почему все эти бабы борются за одного вшивого мужичка. Так вот в “Холостячке“ все наоборот».

Также Полякова предложила принять участие в следующем сезоне Лесе Никитюк. Следом за Олей идею подхватили и другие звезды шоу-бизнеса, которые призвали Лесю стать новой «Холостячкой» страны.

Владимир Остапчук с женой призвали Никитюк участвовать в «Холостячке»
Владимир Остапчук с женой призвали Никитюк участвовать в «Холостячке»
instagram.com/lesia_nikituk

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Оля Полякова 2020, Оля Полякова певица, Оля Полякова фото, Оля Полякова инстаграм, Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.12.2020, 16:44
Оценка:  0
гость
Там что, мухи на объектив насрали?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь