«Будешь следующей»: Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке»

Украинская певица Оля Полякова рассказала подписчикам, что в восторге от проекта «Холостячка».

Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке» instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм призналась, что посмотрела все выпуски шоу «Холостячка». По словам знаменитости, мужчины должны бороться за сердце девушки, поэтому такое реалити ей очень понравилось.

Оля Полякова призвала Никитюк участвовать в «Холостячке» instagram.com/polyakovamusic

Артистка опубликовала несколько инстаграм-сторис в которых упомянула о том, что проект «Холостяк» вызывал у нее негодование, ведь мужской пол должен добиваться женского внимания, а не наоборот:

«Так, дорогие мои, я не знаю, как в ленту мою это влилось, но я посмотрела “Холостячка“. И мне понравилось! И я посмотрела весь сезон! Короче, вы помните, как я гнала на «Холостяка», возмущалась, что за дискриминация? Почему все эти бабы борются за одного вшивого мужичка. Так вот в “Холостячке“ все наоборот».

Также Полякова предложила принять участие в следующем сезоне Лесе Никитюк. Следом за Олей идею подхватили и другие звезды шоу-бизнеса, которые призвали Лесю стать новой «Холостячкой» страны.

Владимир Остапчук с женой призвали Никитюк участвовать в «Холостячке» instagram.com/lesia_nikituk

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