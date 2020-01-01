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Молодой муж Анны Седоковой трогательно поздравил ее с 38-летием

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Янис Тимма растрогал Сеть новой публикацией о супруге-имениннице Анне Седоковой.
Молодой муж Анны Седоковой трогательно поздравил ее с 38-летием
Молодой муж Анны Седоковой трогательно поздравил ее с 38-летием
instagram.com/janis.timma

В среду, 16 декабря, бывшая участница “ВИА Гры“, украинская певица и ведущая Анна Седокова отмечает день рождения. Популярной артистке исполняется 38 лет.

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Ее 28-летний муж, латвийский баскетболист Янис Тимма растрогал Сеть нежным поздравлением. На своей странице в Инстаграм мужчина опубликовал пляжное фото, где он и Анна позируют босиком на песке. 

В описании к летнему снимку Янис назвал свою возлюбленную великолепной женой. Спортсмен отметил, что их с именинницей любовь и уважение друг к другу всегда будут прочными.

“Дни могут приходить и уходить. Но наша любовь и уважение друг к другу всегда будут прочными, и ни одна из сил Вселенной не сможет их разрушить. Я верю, что Бог создал тебя, чтобы я любил и заботился. С днём рождения тебя, моя великолепная жена ❤️ Впереди ещё много всего. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ❤️“, - обратился к Седоковой Тимма.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма
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Источник: ivonа bigmir)net

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