«Опять голая»: обнаженная Тина Кароль украсила обложку своего альбома
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала «голое» фото, которое стало обложкой ее альбома. На кадре знаменитость предстала полностью обнаженной, сидя на полу, со скрещенными ногами и руками. Откровенный образ знаменитость дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией Тина порадовала фанатов новостью о музыкальном спектакле в ее исполнении:
«Музыкальный спектакль «Юбилейный альбом» состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились смелым образом Кароль, и рассыпались в комплиментах, а другие – осудили за откровенный снимок:
«Эффектная».
«Красивая».
«Невероятно красиво».
«Ужас! Такое отвращение от нее, достала уже!»
«Поза неудачная».
«Опять голая, сколько можно уже».
«Фотка ужасная. Такие фото я не понимаю».
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