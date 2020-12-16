«Опять голая»: обнаженная Тина Кароль украсила обложку своего альбома

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Обнаженная Тина Кароль украсила обложку своего альбома instagram.com/tina_karol

Читай также: Дочь Кузьмы Скрябина показала, каким был ее девичник

Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала «голое» фото, которое стало обложкой ее альбома. На кадре знаменитость предстала полностью обнаженной, сидя на полу, со скрещенными ногами и руками. Откровенный образ знаменитость дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Тина порадовала фанатов новостью о музыкальном спектакле в ее исполнении:

«Музыкальный спектакль «Юбилейный альбом» состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились смелым образом Кароль, и рассыпались в комплиментах, а другие – осудили за откровенный снимок:

«Эффектная». «Красивая». «Невероятно красиво». «Ужас! Такое отвращение от нее, достала уже!» «Поза неудачная». «Опять голая, сколько можно уже». «Фотка ужасная. Такие фото я не понимаю».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.