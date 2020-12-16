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«Опять голая»: обнаженная Тина Кароль украсила обложку своего альбома

Комментариев: 2
Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Обнаженная Тина Кароль украсила обложку своего альбома
Обнаженная Тина Кароль украсила обложку своего альбома
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала «голое» фото, которое стало обложкой ее альбома. На кадре знаменитость предстала полностью обнаженной, сидя на полу, со скрещенными ногами и руками. Откровенный образ знаменитость дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Тина порадовала фанатов новостью о музыкальном спектакле в ее исполнении:

«Музыкальный спектакль «Юбилейный альбом» состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились смелым образом Кароль, и рассыпались в комплиментах, а другие – осудили за откровенный снимок:

«Эффектная».

«Красивая».

«Невероятно красиво».

«Ужас! Такое отвращение от нее, достала уже!»

«Поза неудачная».

«Опять голая, сколько можно уже».

«Фотка ужасная. Такие фото я не понимаю».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.12.2020, 15:32
Оценка:  0
гость
Чо больше некого на обложку украсить, кроме этой старой вонючей жидовской профурсетки?
гость  (аноним)  16.12.2020, 15:18
Оценка:  0
гость
Подумаешь, настил обпердела!
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