«Как на утреннике»: Ольга Фреймут показала, как правильно нужно хлопать в ладоши
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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где поделилась советом. На кадрах знаменитость предстала в красном свитере с распущенными волосами, сидя за столиком в киевском заведении. Телезвезда наглядно показала, как правильно нужно хлопать в ладоши, а под публикацией продублировала информацию текстом:
«Як правильно та елегантно аплодувати? 👏🏻Руки вгору? Ні! Долоні мають бути на рівні грудей. Голівонька - ледь похилена вбік ( обирайте Ваш улюблений; мій - лівий)».
В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» Ольга делится с фанатами ценными советами, которые помогают достойно выглядеть в обществе. Несмотря на то, что ее короткие поучительные видео многие знаменитости пародируют, а некоторых читателей блога раздражают подобные советы, Фреймут продолжает поучать свою аудиторию.
Преданные поклонники поблагодарили Ольгу за полезную информацию, и рассыпались в комплиментах:
«Спасибо, что несете красоту и хорошие манеры в массы».
«Как на утреннике».
«Обожаю такие ваши видео. Коротко и понятно».
«Люблю Вас, Оля! Такая женственная, умничка!»
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