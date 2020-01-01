«Как на утреннике»: Ольга Фреймут показала, как правильно нужно хлопать в ладоши

Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками очередным видео.

Ольга Фреймут показала, как правильно нужно хлопать в ладоши instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где поделилась советом. На кадрах знаменитость предстала в красном свитере с распущенными волосами, сидя за столиком в киевском заведении. Телезвезда наглядно показала, как правильно нужно хлопать в ладоши, а под публикацией продублировала информацию текстом:

«Як правильно та елегантно аплодувати? 👏🏻Руки вгору? Ні! Долоні мають бути на рівні грудей. Голівонька - ледь похилена вбік ( обирайте Ваш улюблений; мій - лівий)».

В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» Ольга делится с фанатами ценными советами, которые помогают достойно выглядеть в обществе. Несмотря на то, что ее короткие поучительные видео многие знаменитости пародируют, а некоторых читателей блога раздражают подобные советы, Фреймут продолжает поучать свою аудиторию.

Преданные поклонники поблагодарили Ольгу за полезную информацию, и рассыпались в комплиментах:

«Спасибо, что несете красоту и хорошие манеры в массы». «Как на утреннике». «Обожаю такие ваши видео. Коротко и понятно». «Люблю Вас, Оля! Такая женственная, умничка!»

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