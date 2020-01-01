Возлюбленная "танцующего миллионера" показала свою маму
Избранница “танцующего миллионера“ Джанлуки Вакки, модель Шэрон Фонсека поделилась семейной фотографией. Возлюбленная итальянского бизнесмена решила показать подписчикам, как выглядит ее мама.
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Так, на своей странице в Инстаграм 25-летняя красотка из Венесуэлы запостила снимок, где она вместе с мамой Клаудией позировала возле новогодней елки. Шэрон была одета в короткое клетчатое платье. А ее родственница предстала перед камерой в белой блузке и черных штанах.
“Благодаря тому, что я стала мамой, я стала ценить тебя еще больше! И я так благодарна и счастлива за тебя, мама… Спасибо, что заботишься о нас и любишь нас безоговорочно“, - подписала снимок Фонсека.
Отметим, что в конце октября модель родила дочь богатому возлюбленному. Девочку назвали Блу Иерусалима.
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