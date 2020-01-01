Из блондинки в брюнетку: Кэти Перри обескуражила новой прической
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Популярная исполнительница Кэти Перри на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала оригинальном леопардовом платье и кожаных перчатках. Однако взгляд приковывает новый цвет волос артистки, поскольку длинные локоны она покрасила в угольно-черный цвет. До этого звезда была блондинкой.
Неизвестно, что сподвигло Кэти кардинально сменить имидж, но ей хорошо в любом образе. Возможно, певица примерила парик для очередных съемок. Самое главное, что поклонникам девушка нравится с любой прической:
«Она всегда обескураживает, ведь ее натуральные волосы очень короткие».
«Супер».
«Я еще помню время, когда она была брюнеткой».
«Она раньше была брюнеткой😁 и вообще любит часто носить парики) вот если бы лысой была, я бы удивился😄».
«Королева».
«Я скучала по ее темным волосам».
«О Боже, ты красотка».
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