Из блондинки в брюнетку: Кэти Перри обескуражила новой прической

Американская певица Кэти Перри поделилась с подписчиками фото в новом образе.

Кэти Перри обескуражила новой прической instagram.com/katyperry

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Популярная исполнительница Кэти Перри на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала оригинальном леопардовом платье и кожаных перчатках. Однако взгляд приковывает новый цвет волос артистки, поскольку длинные локоны она покрасила в угольно-черный цвет. До этого звезда была блондинкой.

Неизвестно, что сподвигло Кэти кардинально сменить имидж, но ей хорошо в любом образе. Возможно, певица примерила парик для очередных съемок. Самое главное, что поклонникам девушка нравится с любой прической:

«Она всегда обескураживает, ведь ее натуральные волосы очень короткие». «Супер». «Я еще помню время, когда она была брюнеткой». «Она раньше была брюнеткой😁 и вообще любит часто носить парики) вот если бы лысой была, я бы удивился😄». «Королева». «Я скучала по ее темным волосам». «О Боже, ты красотка».

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