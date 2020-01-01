«Ты огонь»: Мишель Андраде показала сексуальный танец под новую песню

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Мишель Андраде показала сексуальный танец под новую песню instagram.com/mishvirmish

Читай также: «Тебе еще детей рожать»: Лесю Никитюк раскритиковали за вечернее платье

Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость в окружении танцовщиц исполняет сексуальные движения под свою новую зажигательную песню. Для репетиции танца артистка надела черный топ, спортивные штаны и ботинки на каблуке.

Под публикацией Мишель призналась, что полную версию хита можно будет услышать совсем скоро, а пока девушка интригует фанатов фрагментами новой песни.

Поклонники восхитились сексуальностью Андраде, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ой, как все красиво и пластично. Мишелька, ты огонь! Скорее бы релиз уже». «Красотка». «Офигенный танец, Мишель, ты шикарна и женственна». «Будет точно бомба». «Ааай, бомба!» «Ееее, взрывай!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.