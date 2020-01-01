«Ты огонь»: Мишель Андраде показала сексуальный танец под новую песню
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость в окружении танцовщиц исполняет сексуальные движения под свою новую зажигательную песню. Для репетиции танца артистка надела черный топ, спортивные штаны и ботинки на каблуке.
Под публикацией Мишель призналась, что полную версию хита можно будет услышать совсем скоро, а пока девушка интригует фанатов фрагментами новой песни.
Поклонники восхитились сексуальностью Андраде, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ой, как все красиво и пластично. Мишелька, ты огонь! Скорее бы релиз уже».
«Красотка».
«Офигенный танец, Мишель, ты шикарна и женственна».
«Будет точно бомба».
«Ааай, бомба!»
«Ееее, взрывай!»
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