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«Ты огонь»: Мишель Андраде показала сексуальный танец под новую песню

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Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Мишель Андраде показала сексуальный танец под новую песню
Мишель Андраде показала сексуальный танец под новую песню
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость в окружении танцовщиц исполняет сексуальные движения под свою новую зажигательную песню. Для репетиции танца артистка надела черный топ, спортивные штаны и ботинки на каблуке.

Под публикацией Мишель призналась, что полную версию хита можно будет услышать совсем скоро, а пока девушка интригует фанатов фрагментами новой песни.

Поклонники восхитились сексуальностью Андраде, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ой, как все красиво и пластично. Мишелька, ты огонь! Скорее бы релиз уже».

«Красотка».

«Офигенный танец, Мишель, ты шикарна и женственна».

«Будет точно бомба».

«Ааай, бомба!»

«Ееее, взрывай!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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