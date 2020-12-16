«Тебе еще детей рожать»: Лесю Никитюк раскритиковали за вечернее платье
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала очередные фото. На кадрах знаменитость предстала в вечернем блестящем платье черного цвета на балконе киевского отеля. Обтягивающий наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и оголил плечи. Образ Леся дополнила распущенными волосами, ярким макияжем и бокалом шампанского.
Под публикацией Никитюк поинтересовалась у фолловеров, где они буду встречать Новый год:
«Хто де зустрічає НР??👇🏻👇🏻👇🏻
Я буду на балконі😁».
Некоторые поклонники восхитились эффектным образом Леси, а другие – раскритиковали девушку за то, что она зимой позирует на улице в легком наряде:
«Леся, где шапка? Тебе еще детей рожать».
«Леся, береги себя! Не замерзни! Если на балконе, то с шубкой».
«Леся, не выпендривайся, оденься, а то не дай Бог НГ будешь встречать в койке».
«На улице холодно, а она раздетая, вот дурня».
«Боже, Леся, вокруг снег, а вы в вечернем платье».
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