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«Тебе еще детей рожать»: Лесю Никитюк раскритиковали за вечернее платье

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками роскошными снимками.

Лесю Никитюк раскритиковали за вечернее платье
Лесю Никитюк раскритиковали за вечернее платье
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала очередные фото. На кадрах знаменитость предстала в вечернем блестящем платье черного цвета на балконе киевского отеля. Обтягивающий наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и оголил плечи. Образ Леся дополнила распущенными волосами, ярким макияжем и бокалом шампанского.

Под публикацией Никитюк поинтересовалась у фолловеров, где они буду встречать Новый год:

«Хто де зустрічає НР??👇🏻👇🏻👇🏻
Я буду на балконі😁».

Некоторые поклонники восхитились эффектным образом Леси, а другие – раскритиковали девушку за то, что она зимой позирует на улице в легком наряде:

«Леся, где шапка? Тебе еще детей рожать».

«Леся, береги себя! Не замерзни! Если на балконе, то с шубкой».

«Леся, не выпендривайся, оденься, а то не дай Бог НГ будешь встречать в койке».

«На улице холодно, а она раздетая, вот дурня».

«Боже, Леся, вокруг снег, а вы в вечернем платье».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.12.2020, 09:46
Оценка:  0
гость
Та як вже набридло про Лесю! Тільки й розму у голові, що яке вбрання одягла, а --більше нічого! Коли вела "Орел. Решка" --то з повагою відносилася дои неї. А тепер показала себе " У всій красі!" Селючка та й годі!
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