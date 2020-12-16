«Тебе еще детей рожать»: Лесю Никитюк раскритиковали за вечернее платье

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками роскошными снимками.

Лесю Никитюк раскритиковали за вечернее платье instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала очередные фото. На кадрах знаменитость предстала в вечернем блестящем платье черного цвета на балконе киевского отеля. Обтягивающий наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и оголил плечи. Образ Леся дополнила распущенными волосами, ярким макияжем и бокалом шампанского.

Под публикацией Никитюк поинтересовалась у фолловеров, где они буду встречать Новый год:

«Хто де зустрічає НР??👇🏻👇🏻👇🏻

Я буду на балконі😁».

Некоторые поклонники восхитились эффектным образом Леси, а другие – раскритиковали девушку за то, что она зимой позирует на улице в легком наряде:

«Леся, где шапка? Тебе еще детей рожать». «Леся, береги себя! Не замерзни! Если на балконе, то с шубкой». «Леся, не выпендривайся, оденься, а то не дай Бог НГ будешь встречать в койке». «На улице холодно, а она раздетая, вот дурня». «Боже, Леся, вокруг снег, а вы в вечернем платье».

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