Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала фото с отдыха на горнолыжном курорте в Западной Вирджинии.

Лилия Подкопаева в обтягивающем наряде показала свою реакцию на первый снег в США instagram.com/podkopayeva_official

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая в 2007 году к титулу олимпийской чемпионки добавила победу на “Танцах со звездами“, показала фото с отдыха на горнолыжном курорте в Западной Вирджинии.

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На своей странице в Инстаграм 42-летняя спортсменка поделилась с поклонниками впечатлениями о первом снеге в США. Лилия опубликовала фотографию, где она стояла на балконе деревянного домика в шапке и обтягивающем наряде и как ребенок радовалась снегу. В разделе Сторис Подкопаева также поделилась пейзажными кадрами.

“Первый снег каждый раз случается неожиданно, как бы его не ждали, и каждый раз словно впервые в жизни. Сколько бы тебе не было лет, радуешься ему как ребенок, глаза горят, улыбка на лице“, - написала гимнастка.

Лилия Подкопаева показала свою реакцию на первый снег в США instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева показала свою реакцию на первый снег в США скриншот

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