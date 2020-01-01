Лилия Подкопаева в обтягивающем наряде показала свою реакцию на первый снег в США
Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая в 2007 году к титулу олимпийской чемпионки добавила победу на “Танцах со звездами“, показала фото с отдыха на горнолыжном курорте в Западной Вирджинии.
Читай также: Владимир Остапчук откровенно рассказал о конфликте с экс-женой из-за алиментов
На своей странице в Инстаграм 42-летняя спортсменка поделилась с поклонниками впечатлениями о первом снеге в США. Лилия опубликовала фотографию, где она стояла на балконе деревянного домика в шапке и обтягивающем наряде и как ребенок радовалась снегу. В разделе Сторис Подкопаева также поделилась пейзажными кадрами.
“Первый снег каждый раз случается неожиданно, как бы его не ждали, и каждый раз словно впервые в жизни. Сколько бы тебе не было лет, радуешься ему как ребенок, глаза горят, улыбка на лице“, - написала гимнастка.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
- Сестра Кейт Миддлтон беременна вторым ребенком
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил