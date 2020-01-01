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Владимир Остапчук откровенно рассказал о конфликте с экс-женой из-за алиментов

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Ведущий Владимир Остапчук заявил, что Елена Войченко потребовала огромную сумму ежемесячных алиментов.
Владимир Остапчук откровенно рассказал о конфликте с экс-женой из-за алиментов
Владимир Остапчук откровенно рассказал о конфликте с экс-женой из-за алиментов
instagram.com/vova_ostapchuk

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук раскрыл детали конфликта с бывшей супругой Еленой Войченко. Артист дал интервью ютуб-программе “PinCODE“, в котором рассказал, что все совместно нажитое имущество переписал на экс-жену.

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Владимир рассекретил, что Елена потребовала, чтобы он нотариально заверил тот факт, что будет каждый месяц выплачивать ей на нужды детей, 7-летней Эмилии и 2-летнего Эвана-Александра, огромную сумму денег - около пяти тысяч долларов.

Ведущий сказал бывшей возлюбленной, что не сможет ежемесячно выплачивать такую сумму. После чего, по словам Остапчука, Елена заявила, что пойдет в СМИ.

“Она хотела, чтобы я нотариально подписал, что я в месяц должен выделять детям достаточно космическую сумму. Где-то около пяти тысяч долларов. Хотя я переписал все имущество, которое мы вдвоем нажили, на супругу. Половину кэша отдал, там было больше 30 тысяч долларов. А также ежемесячно перечислял на карту около 3-х тысяч долларов, это тогда был около 75-76 тысяч гривен. Она мне говорит: “Подпиши документы, что ты будешь каждый месяц перечислять эту сумму“. Я говорю, что не могу этого сделать. Во-первых, потому что у меня такая работа, когда я не могу сказать тебе, сколько зарабатываю в этот месяц, и что эта сумма в следующий месяц будет такой же. Она мне написала “Если ты не подпишешь этот документ, я пойду в СМИ и тебя утоплю“. И она пошла в СМИ“, - поделился Владимир.

Остапчук добавил, что может показать финансовый отчет о том, что он полностью обеспечивает детей, платит за частную школу и дает деньги на путешествия.

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Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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