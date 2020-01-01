Светская львица Ким Кардашьян запостила архивные фотографии со своими племянниками.

Одна из самых богатых предпринимательниц США, телезвезда и фотомодель Ким Кардашьян поделилась с подписчиками редкими семейными фотографиями. 40-летняя знаменитость публично поздравила своих племянников, сыновей Кортни Кардашьян с днем рождения.

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14 декабря Ким запостила в Инстаграм два раритетных кадра. На первом фото она держала на руках еще совсем маленького Мейсона. На втором снимке звездная тетя целовала в губы малыша Рейна. Отметим, что мальчики родились в один день, но с разницей в 5 лет. Так, Мэйсону уже исполнилось 11 лет, а его брату - 6 лет.

“С Днем Рождения, Мейсон и Рейн. День рождения близнецов, но с разницей в 5 лет. Я помню, когда Кортни была беременна Рейн и роды начали приближаться к дню рождения Мэйсона, я предложила побудить роды, чтобы у них не было одного дня рождения, но она произнесла свою знаменитую фразу “все, что должно быть, будет“. И ее воды отошли в ночь перед днем ​​рождения Мейсона, и в этот день родилась маленькая Рейн! С Днем Рождения самых крутых мальчишек мира!!!!“, - поделилась воспоминаниями Кардашьян.

Ким Кардашьян засветилась с младенцем на руках instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян засветилась с младенцем на руках instagram.com/kimkardashian

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