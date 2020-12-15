TAYANNA рассказала об отношениях с бывшим мужем

TAYANNA откровенно рассказала, поддерживает ли она отношения с бывшим мужем.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в 20:00 телеканал «Украина» покажет грандиозное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», на котором выступят самые популярные артисты страны. На съемочной площадке шоу певица TAYANNA откровенно рассказала, поддерживает ли она отношения с бывшим мужем и как относится к их общению с сыном.

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За кулисами масштабного праздничного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» певица TAYANNA рассказала, что всегда выступает «за» общение сына с отцом и спокойно оставляет их наедине.

«Время от времени напоминаю сыну, чтобы он позвонил отцу. Потому что он сейчас в таком возрасте, когда мальчику необходимо внимание отца – нужен его совет, подбадривание – то есть он должен мотивировать сына развиваться. Поэтому я напоминаю о том, чтобы он постоянно общался, звонил отцу. Отец тоже ему звонит, они общаются, имеют свои секреты и я от этого очень счастлива. Я понимаю, что человек себя не чувствует как-то обделенным папиным вниманием и не думает, что у него есть только мама. Он знает, что у него есть и отец, и мать. И уже психологически складывается такая картина, что он чувствует себя цельным. А это очень и очень важно», – поделилась певица TAYANNA на съемочной площадке канала «Украина».

Да и сама звезда поддерживает отношения с бывшим мужем.

«Мы общаемся. Я считаю, что это абсолютно нормально – мы все люди и должны поддерживать связь, потому что у нас есть связующее звено, которое дает нам возможность общаться», – рассказала артистка.

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Увидеть грандиозное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO» и многие другие.

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