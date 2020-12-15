Слава Каминская рассказала, как "намекает" новому избраннику на подарки
Популярная певица Слава Каминская выступит на грандиозном шоу “Новорічна ніч на каналі “Україна“, которое канал “Украина“ покажет 31 декабря в 20:00. За кулисами концерта артистка рассказала, какая находка в доме заставила ее отказаться от некоторых прихотей детей и как “намекает“ новому избраннику на подарки.
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На съемочной площадке масштабного праздничного шоу “Новорічна ніч на каналі “Україна“ певица Слава Каминская рассказала, какие подарки на новогодние праздники уже начали заказывать ее дети Леон и Лаура. По словам артистки, хотя ей и не просто отказывать своим детям, однако после одного неприятного случая она 100 раз задумается перед тем, как позволить им завести домашних животных.
“Леон сказал, что хочет игуану, на что я ответила: “Спасибо, иди и купи сам“. У нас просто уже была история – жил с нами хамелеон, который питался тараканами. И как-то в спальне я увидела бегающего таракана по прозвищу Лапусик. Получилось так, что этот Лапусик вылезал из террариума и бегал по квартире. После того, как я об этом узнала, решила, что нестандартной живности в нашем доме не будет. Рыбки – это максимум“, – поделилась Слава Каминская за кулисами новогоднего шоу канала “Украина“.
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Так, у детей артистки еще есть время обдумать другие желания. Да и для любимого Слава Каминская пока презент не придумала. А вот относительно своих желаний, признается – имеет множество вариантов и не боится о них говорить.
“Для любимого у меня заготовленный список на рулон туалетной бумаги. А он у меня скромный – в шоу-бизнес не лезет, хотя и общается с артисткой“, – отметила Слава Каминская на съемочной площадке шоу “Новорічна ніч на каналі «Україна“.
Увидеть грандиозное шоу “Новорічна ніч на каналі “Україна“, ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы “MOZGI“, “DZIDZIO“ и многие другие.
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