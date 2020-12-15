На съемках шоу "Новорічна ніч на каналі Україна" Слава Каминская рассказала о непрошенном госте в своей спальне.

Популярная певица Слава Каминская выступит на грандиозном шоу “Новорічна ніч на каналі “Україна“, которое канал “Украина“ покажет 31 декабря в 20:00. За кулисами концерта артистка рассказала, какая находка в доме заставила ее отказаться от некоторых прихотей детей и как “намекает“ новому избраннику на подарки.

Читай также: Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте

На съемочной площадке масштабного праздничного шоу “Новорічна ніч на каналі “Україна“ певица Слава Каминская рассказала, какие подарки на новогодние праздники уже начали заказывать ее дети Леон и Лаура. По словам артистки, хотя ей и не просто отказывать своим детям, однако после одного неприятного случая она 100 раз задумается перед тем, как позволить им завести домашних животных.

Слава Каминская рассказала, как "намекает" новому избраннику на подарки Пресс-служба

“Леон сказал, что хочет игуану, на что я ответила: “Спасибо, иди и купи сам“. У нас просто уже была история – жил с нами хамелеон, который питался тараканами. И как-то в спальне я увидела бегающего таракана по прозвищу Лапусик. Получилось так, что этот Лапусик вылезал из террариума и бегал по квартире. После того, как я об этом узнала, решила, что нестандартной живности в нашем доме не будет. Рыбки – это максимум“, – поделилась Слава Каминская за кулисами новогоднего шоу канала “Украина“.

Читай также: Дакоту Джонсон заподозрили в тайной помолвке с экс-мужем Гвинет Пэлтроу

Так, у детей артистки еще есть время обдумать другие желания. Да и для любимого Слава Каминская пока презент не придумала. А вот относительно своих желаний, признается – имеет множество вариантов и не боится о них говорить.

“Для любимого у меня заготовленный список на рулон туалетной бумаги. А он у меня скромный – в шоу-бизнес не лезет, хотя и общается с артисткой“, – отметила Слава Каминская на съемочной площадке шоу “Новорічна ніч на каналі «Україна“.

Увидеть грандиозное шоу “Новорічна ніч на каналі “Україна“, ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы “MOZGI“, “DZIDZIO“ и многие другие.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.