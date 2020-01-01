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Потап в шоке: двойник Дорофеевой удивила танцем под ее новый хит

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Двойник Нади Дорофеевой пользуется внешним сходством с любимой артисткой, чтобы стать популярной.

Двойник Дорофеевой удивила танцем под ее новый хит
Двойник Дорофеевой удивила танцем под ее новый хит
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева начала сольную карьеру и недавно выпустила новую песню «Gorit». Композиция стала настоящим хитом, многие поклонники записывают каверы на эту песню, а девушка-блогер под ником Vika Meelis решила спеть «дуэтом» с Надей.

Вика использовала видео Дорофеевой, где она исполнила нашумевший хит, и повторила ее движения под песню. Более того, девушка надела похожую ветровку на молнии, кольца-сережки с крестиком, сделала два хвостика на голове и идентичный макияж, став полной копией Дорофеевой.

Поклонники оценили старания блогерши, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

“Чего, а мне нравится, круто!!! Вообще дуэтом нужно в реальности спеть!!!“

“Капец похожа на Дорофееву».

“Вы две красотки люблю вас, девочки“.

“Вика не хочу на тебя наговаривать, но ты повторяешься образы Нади».

Напомним, что девушку заметил продюсер Дорофеевой Потап, который даже опубликовал ее видео у себя на странице, не скрывая свое удивление.

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Источник: ivonа bigmir)net

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