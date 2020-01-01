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«Посыпалась»: жена Остапчука встревожила признанием о своем состоянии

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Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук рассказала подписчикам о своем здоровье.

Жена Остапчука встревожила признанием о своем состоянии
Жена Остапчука встревожила признанием о своем состоянии
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм шокировала ответом на вопрос фолловеров. Один из фанатов спросил у девушки, какой подарок она хотела бы получить на Новый год. Новоиспеченная супруга Владимира Остапчука откровенно рассказала о том, что коронавирус очень плохо сказался на ее здоровье, и несмотря на то, что тест показывает негативный результат, ее состояние все еще оставляет желать лучшего:

“Реально поняла, что очень хочу такое самочувствие, какое было до короны. Самый лучший бы подарок был! А то что-то посыпалась“, - призналась Кристина своим поклонникам.

Девушка активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, делится личными моментами с фанатами, а они, в свою очередь, с интересом следят за звездной жизнью.

Жена Остапчука встревожила признанием о своем состоянии
Жена Остапчука встревожила признанием о своем состоянии
instagram.com/kristygor

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Источник: ivonа bigmir)net

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