«Посыпалась»: жена Остапчука встревожила признанием о своем состоянии
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм шокировала ответом на вопрос фолловеров. Один из фанатов спросил у девушки, какой подарок она хотела бы получить на Новый год. Новоиспеченная супруга Владимира Остапчука откровенно рассказала о том, что коронавирус очень плохо сказался на ее здоровье, и несмотря на то, что тест показывает негативный результат, ее состояние все еще оставляет желать лучшего:
“Реально поняла, что очень хочу такое самочувствие, какое было до короны. Самый лучший бы подарок был! А то что-то посыпалась“, - призналась Кристина своим поклонникам.
Девушка активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, делится личными моментами с фанатами, а они, в свою очередь, с интересом следят за звездной жизнью.
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