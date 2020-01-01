Звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон спровоцировала слухи о помолвке с Крисом Мартином.

Дакоту Джонсон заподозрили в тайной помолвке с экс-мужем Гвинет Пэлтроу Getty Images

Американская актриса и модель Дакота Джонсон, которая прославилась после роли Анастейши Стил в серии фильмов “Пятьдесят оттенков серого“, спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом, солистом группы “Coldplay“ Крисом Мартином.

Читай также: Редкие фото: Алан Бадоев показал приемного сына

На днях папарацци подловили кинозвезду на улицах Западного Голливуда, когда она прогуливалась возле местных магазинов. Фотографы заметили на безымянном пальце Дакоты кольцо с огромным изумрудом, которое напоминало помолвочное. Ранее Джонсон не появлялась на публике с этим украшением.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Напомним, что возлюбленный 31-летней Дакоты Джонсон, 43-летний Крис Мартин ранее был женат на звезде “Мстителей“ Гвинет Пэлтроу. У бывших супругов есть двое детей - 16-летняя дочь Эппл и 14-летний сын Мозес.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.