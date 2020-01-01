Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В трусиках: Холли Берри подразнила возлюбленного пикантным снимком

Комментариев: 0
Американская киноактриса Холли Берри поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Холли Берри подразнила возлюбленного пикантным снимком
Холли Берри подразнила возлюбленного пикантным снимком
instagram.com/halleberry

Читай также: Платиновая блондинка: Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь

Популярная актриса Холли Берри на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость позирует в черных трусиках и футболке с надписью Van Hunt, так зовут ее возлюбленного, отметив его в своем посте. Образ звезда дополнила кепкой, распущенными волосами и бокалом в руке.

Поклонники признались, что очень рады видеть Холли настолько счастливой, и рассыпались в комплиментах:

«Я так рада, что вы вместе».

«Тебе идет быть влюбленной, Холли».

«Ты просто раньше выбирала не тех мужчин».

«Как приятно видеть тебя такой счастливой!»

«Как ты сияешь!»

Напомним, что Холли Берри достаточно долгое время была одна, но в этом году ей удалось встретить свою любовь. Долгое время актриса скрывала имя возлюбленного, однако потом все же решила показать подписчикам с кем закрутила роман. Мужчиной ее сердца оказался музыкант Ван Хант, творчество которого любят большинство фолловеров Холли.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холли Берри, Холли Берри 2020, Холли Берри актриса, Холли Берри фото, Холли Берри инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь