В трусиках: Холли Берри подразнила возлюбленного пикантным снимком

Американская киноактриса Холли Берри поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Холли Берри подразнила возлюбленного пикантным снимком instagram.com/halleberry

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Популярная актриса Холли Берри на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость позирует в черных трусиках и футболке с надписью Van Hunt, так зовут ее возлюбленного, отметив его в своем посте. Образ звезда дополнила кепкой, распущенными волосами и бокалом в руке.

Поклонники признались, что очень рады видеть Холли настолько счастливой, и рассыпались в комплиментах:

«Я так рада, что вы вместе». «Тебе идет быть влюбленной, Холли». «Ты просто раньше выбирала не тех мужчин». «Как приятно видеть тебя такой счастливой!» «Как ты сияешь!»

Напомним, что Холли Берри достаточно долгое время была одна, но в этом году ей удалось встретить свою любовь. Долгое время актриса скрывала имя возлюбленного, однако потом все же решила показать подписчикам с кем закрутила роман. Мужчиной ее сердца оказался музыкант Ван Хант, творчество которого любят большинство фолловеров Холли.

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