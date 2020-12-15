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«Королева хаоса»: Анна Седокова похвасталась сочными ножками в мини-шортах

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками архивным снимком.

Анна Седокова похвасталась сочными ножками в мини-шортах
Анна Седокова похвасталась сочными ножками в мини-шортах
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала летнее фото. На кадре знаменитость запечатлена в джинсовке, коротеньких шортиках, босоножках ка каблуке и белой шляпе. Стильный образ певица дополнила распущенными волосами, ярким макияжем и массивными украшениями. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды, оголив загорелые ножки.

Под публикацией Анна призналась, что завтра у нее День рождения и она впервые за 37 лет хочет провести этот день дома, аргументируя это тем, что повзрослела:

«Думаю, я все-таки повзрослела (ну пора бы уже😂) Теперь я не бегу. Я смотрю в глаза своим страхам, не использую свою боль в оправдание и однозначно ценю то, чем наградили меня небеса.
Ну что же, новый год моей жизни. Я к тебе готова. Иди сюда. Твоя бывшая королева хаоса 😎».

Поклонники восхитились внешним видом Седоковой, и рассыпались в комплиментах:

«Красотка».

«Потрясающая!»

«Анюта бомбическая».

«Шикарная».

«Ах какая красота».

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Источник: ivonа bigmir)net

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