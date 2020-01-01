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Редкие фото: Алан Бадоев показал приемного сына

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14 декабря приемный сын Алана Бадоева от брака с Жанной Бадоевой отметил день рождения.
Редкое фото: Алан Бадоев показал приемного сына
Редкое фото: Алан Бадоев показал приемного сына
instagram.com/alanbadoev

В понедельник, 14 декабря, сын ведущей Жанны Бадоевой от первого брака с журналистом Игорем Кураченко, Борис Кураченко отметил день рождения. Звездная мама поздравила сына, опубликовав в Инстаграм их общее фото.

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Кроме того, Бориса поздравил его приемный отец, экс-супруг Жанны, клипмейкер Алан Бадоев. Режиссер опубликовал подборку портретных снимков именинника. В описании к фото Алан поздравил бывшую жену с таким замечательным сыном. Также Бадоев признался, что не видел Бориса и родную дочь Лолиту уже целый год.

“Жанна с прекрасным сыном тебя🚀❤️❤️ Борюся, мы тебя очень любим))) Этот год реально аномален, я не вижу своих детей уже год(так можно их не узнать, они же растут, как на дрожжах...“, - написал Алан.

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Теги: Алан Бадоев, Жанна Бадоева
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Источник: ivonа bigmir)net

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