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Сокровища напоказ: Карди Би раскритиковали за откровенный образ

Комментариев: 1
Американская рэп-исполнительница Карди Би шокировала пикантными образами в новом клипе.

Карди Би раскритиковали за откровенный образ
Карди Би раскритиковали за откровенный образ
gettyimages.com

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Популярная певица Карди Би совместно с Меган Джовон Рут Пит выпустили клип WAP, который стал самым обсуждаемым в американской творческой среде. Главное идеей видеоролика стало отстаивание свободы сексуальных желаний прекрасной половины человечества, поэтому девушки в клипе предстали в откровенных нарядах и демонстрировали раскованное поведение.

Известный хип-хоп исполнитель Снуп Дог выразил свое недовольство, посмотрев работу коллеги:

«Куда вас несёт, где интимность переживаний и женская загадка? Где гордость и тайна — неотъемлемые слагаемые успеха в личной жизни? Выставлять напоказ свои сокровища, значит, досрочно и дёшево с ними расстаться...»

Рэпер Offset заступился за супругу, однако вступать в конфликт со Снуп Догом не стал:

«Я люблю Снупа, но не лезу в творческие дела жены и считаю, что не следует мешать девичьему самовыражению. Посмотрите на чарты — ещё никогда женщины не занимали столько верхних строчек. Это происходит ввиду их умения ощутить потребности аудитории — и конкуренция на музыкальном Олимпе возрастает, её чтением морали не преодолеть!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  15.12.2020, 13:15
Оценка:  0
pусский
Большие сиськи и эротичные жопные булки везде хороши, пусть Снуп Дог займётся своей супругой!
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