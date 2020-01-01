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«Просто отпад»: Оля Полякова засветила аппетитные формы в откровенном наряде

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантным фото.

Оля Полякова засветила аппетитные формы в откровенном наряде
Оля Полякова засветила аппетитные формы в откровенном наряде
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в откровенном наряде. На кадре знаменитость позирует в блестящем платье с глубоким декольте, которое оголяет длинные ноги артистки и пышную грудь. Образ певица дополнила босоножками на каблуке, распущенными накрученными волосами, ярким макияжем и короной на голове.

Под публикацией Полякова призналась, что фото сделано с «Музыкальной платформы», где ее песня получила награду «Лучшая песня 2020 года»:

«Белый Танец» признан «Лучшей песней 2020 года» ❤️
Спасибо «Музыкальной платформе», @kanalukraina и, конечно же, моим дорогим слушателям, зрителям за эту прекрасную награду. Я счастлива дарить свое творчество вам!»

Поклонники восхитились роскошным образом Оли, и рассыпались в комплиментах:

«Сексуальная!»

«Ох и ноги длинные».

«Боже, ну что за ноги».

«Богиня».

«Как всегда красотка».

«Ну просто отпад».

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Источник: ivonа bigmir)net

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