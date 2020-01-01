«Просто отпад»: Оля Полякова засветила аппетитные формы в откровенном наряде
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в откровенном наряде. На кадре знаменитость позирует в блестящем платье с глубоким декольте, которое оголяет длинные ноги артистки и пышную грудь. Образ певица дополнила босоножками на каблуке, распущенными накрученными волосами, ярким макияжем и короной на голове.
Под публикацией Полякова призналась, что фото сделано с «Музыкальной платформы», где ее песня получила награду «Лучшая песня 2020 года»:
«Белый Танец» признан «Лучшей песней 2020 года» ❤️
Спасибо «Музыкальной платформе», @kanalukraina и, конечно же, моим дорогим слушателям, зрителям за эту прекрасную награду. Я счастлива дарить свое творчество вам!»
Поклонники восхитились роскошным образом Оли, и рассыпались в комплиментах:
«Сексуальная!»
«Ох и ноги длинные».
«Боже, ну что за ноги».
«Богиня».
«Как всегда красотка».
«Ну просто отпад».
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