Небрежный пучок и лосины: жена Монатика удивила своим внешним видом

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками очередным фото.

Жена Монатика удивила своим внешним видом instagram.com/irinamonatik

Читай также: «Вся в маму»: Слава Каминская показала зажигательный танец своей дочери

Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где запечатлела себя в лифте. На кадре знаменитость позирует в стильном пиджаке небесного цвета, лосинах и кроссовках. Образ девушка дополнила небрежным пучком на голове. Ирина часто радует своих фанатов моментами из личной жизни, профессиональными фото, однако на этот раз Монатик удивила фолловеров простотой облика.

Под публикацией Ирина написала милое пожелание для подписчиков:

«Неделя обещает быть продуктивной! 💜 Ещё 17 дней и Новый год 🎄❤️❄️ всем желаю успешного завершения всех дел, подведение итогов, успеть купить подарки, составить список мечт, желаний и целей. Все обязательно будет чудесно 🙏🏾♥️♥️♥️».

Поклонникам понравился невычурный облик знаменитости, и они осыпали ее комплиментами:

«Пиджак бомба! Прям теперь завидую!» «Ируся! Красотка». «Какой красивый пиджак. Спасибо за напутствия».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.