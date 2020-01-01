«Вся в маму»: Слава Каминская показала зажигательный танец своей дочери

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками семейным видеороликом.

Слава Каминская показала зажигательный танец своей дочери instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео. На кадрах дочь знаменитости Лаура забавно двигается под ритмичную композицию. Под публикацией артистка написала, что ее дочь готова покорять главный танцевальный проект страны:

«Победитель следующего сезона ( если он будет ) @tanci1plus1 ) можете не спорить. Примите , как должное ✊Папа @edgar_kaminskyi ))) хорошо , что в мать 😂😘».

Стоит отметить, что Слава неоднократно показывала творческие наклонности дочери, которая с удовольствием и поет, и танцует, и дефилирует в красивых нарядах, как настоящая модель.

Поклонники восхитились одаренной звездной дочерью, и рассыпались в комплиментах:

«Какой зажигательный танец!» «Грация и пластичность – безусловно мамочкина!» «Звезда! Вся в мать!» «Какая же она милая». «Гены не обманешь».

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