Ким Кардашьян показала фото с отдыха на частном острове
Американская телезвезда, бизнесвумен и фотомодель Ким Кардашьян продолжает делиться с поклонниками архивными фотографиями с отпуска на Таити.
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В октябре знаменитость устроила грандиозную вечеринку на частном острове по случаю своего 40-летия. Но перед празднованием Ким и ее сестры здорово отдохнули на пляже и сделали множество кадров для соцсетей.
Так, на этот раз Кардашьян запостила снимок, где она стояла в воде на доске с веслом в руках. Светская львица позировала в голубом купальнике, синих шортах и белых кроссовках. Свой образ Ким дополнила солнцезащитными очками.
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