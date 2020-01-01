Ким Кардашьян показала фото с отдыха на частном острове

Телезвезда Ким Кардашьян в купальнике позировала на доске с веслом в руках.

Американская телезвезда, бизнесвумен и фотомодель Ким Кардашьян продолжает делиться с поклонниками архивными фотографиями с отпуска на Таити.

Читай также: “Холостячка“: В Сеть слили вырезанную сцену с Мишиной и дочерью Эллерта

В октябре знаменитость устроила грандиозную вечеринку на частном острове по случаю своего 40-летия. Но перед празднованием Ким и ее сестры здорово отдохнули на пляже и сделали множество кадров для соцсетей.

Так, на этот раз Кардашьян запостила снимок, где она стояла в воде на доске с веслом в руках. Светская львица позировала в голубом купальнике, синих шортах и белых кроссовках. Свой образ Ким дополнила солнцезащитными очками.

️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.