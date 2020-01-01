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Ким Кардашьян показала фото с отдыха на частном острове

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Телезвезда Ким Кардашьян в купальнике позировала на доске с веслом в руках.
Ким Кардашьян показала фото с отдыха на частном острове
Ким Кардашьян показала фото с отдыха на частном острове
instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда, бизнесвумен и фотомодель Ким Кардашьян продолжает делиться с поклонниками архивными фотографиями с отпуска на Таити.

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В октябре знаменитость устроила грандиозную вечеринку на частном острове по случаю своего 40-летия. Но перед празднованием Ким и ее сестры здорово отдохнули на пляже и сделали множество кадров для соцсетей.

Так, на этот раз Кардашьян запостила снимок, где она стояла в воде на доске с веслом в руках. Светская львица позировала в голубом купальнике, синих шортах и белых кроссовках. Свой образ Ким дополнила солнцезащитными очками.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: ivonа bigmir)net

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