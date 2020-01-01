Крис Пратт показал трогательные кадры с женой-именинницей Кэтрин Шварценеггер

Звезда "Мстителей" Крис Пратт трогательно поздравил Кэтрин Шварценеггер с днем рождения.

В воскресенье, 13 декабря, дочь актера и политического деятеля Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер отметила день рождения. Знаменитости исполнился 31 год.

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По случаю праздника муж именинницы, звезда кинематографической вселенной Marvel, актер Крис Пратт поделился в соцсети редкими кадрами с возлюбленной. На своей странице в Инстаграм 41-летний артист разместил коллаж, который состоял из шести снимков. На одном из них Кэтрин позировала с новорожденной дочерью, однако звездные родители прикрыли лицо малышки наклейкой.

“С днем ​​рождения, сладкая! Ты принесла столько света в мою жизнь. Я так рад быть дома с тобой и Лайлой. Ты отличная мама, отличная мачеха, отличная жена, дочь, сестра и друг. С тобой мир становится ярче. Я счастливчик. Спасибо за любовь, поддержку и партнерство. Я люблю тебя“, - трогательно подписал фото Пратт.

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