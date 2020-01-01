Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Крис Пратт показал трогательные кадры с женой-именинницей Кэтрин Шварценеггер

Комментариев: 0
Звезда "Мстителей" Крис Пратт трогательно поздравил Кэтрин Шварценеггер с днем рождения.
Крис Пратт показал трогательные кадры с женой-именинницей Кэтрин Шварценеггер
Крис Пратт показал трогательные кадры с женой-именинницей Кэтрин Шварценеггер
Getty Images

В воскресенье, 13 декабря, дочь актера и политического деятеля Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер отметила день рождения. Знаменитости исполнился 31 год.

Читай также: “Холостячка“: В Сеть слили вырезанную сцену с Мишиной и дочерью Эллерта

По случаю праздника муж именинницы, звезда кинематографической вселенной Marvel, актер Крис Пратт поделился в соцсети редкими кадрами с возлюбленной. На своей странице в Инстаграм 41-летний артист разместил коллаж, который состоял из шести снимков. На одном из них Кэтрин позировала с новорожденной дочерью, однако звездные родители прикрыли лицо малышки наклейкой.

“С днем ​​рождения, сладкая! Ты принесла столько света в мою жизнь. Я так рад быть дома с тобой и Лайлой. Ты отличная мама, отличная мачеха, отличная жена, дочь, сестра и друг. С тобой мир становится ярче. Я счастливчик. Спасибо за любовь, поддержку и партнерство. Я люблю тебя“, - трогательно подписал фото Пратт.

 ️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь