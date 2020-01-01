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Леди Гага снялась топлес и засветила все свои тату

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Леди Гага разделась для рекламы собственного косметического бренда.
Леди Гага снялась топлес и засветила все свои тату
Леди Гага снялась топлес и засветила все свои тату
instagram.com/ladygaga

Эпатажная американская исполнительница и актриса, обладательница премии “Оскар“ Леди Гага взбудоражила Сеть откровенной фотографией. Артистка оголилась для рекламы своей линии косметики HAUS LABORATORIES. 

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На странице бренда в Инстаграм появился пикантный снимок, где 34-летняя артистка позировала только в одних бежевых стрингах. Обнаженную грудь Гага прикрыла длинными волосами, покрашенными в “седой“ цвет. Руки певица подняла вверх, демонстрируя на камеру все свои татуировки на теле.

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Теги: Леди Гага, топлес
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Источник: ivonа bigmir)net

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