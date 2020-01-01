Леди Гага разделась для рекламы собственного косметического бренда.

Леди Гага снялась топлес и засветила все свои тату instagram.com/ladygaga

Эпатажная американская исполнительница и актриса, обладательница премии “Оскар“ Леди Гага взбудоражила Сеть откровенной фотографией. Артистка оголилась для рекламы своей линии косметики HAUS LABORATORIES.

Читай также: Тая Щурук снялась топлес в сериале "Перші ластівки. Zалежні"

На странице бренда в Инстаграм появился пикантный снимок, где 34-летняя артистка позировала только в одних бежевых стрингах. Обнаженную грудь Гага прикрыла длинными волосами, покрашенными в “седой“ цвет. Руки певица подняла вверх, демонстрируя на камеру все свои татуировки на теле.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.