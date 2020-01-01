«Самому бездарному»: Нина Добрев поздравила бойфренда с Днем рождения

Канадская актриса Нина Добрев поделилась с подписчиками милым фото с бойфрендом.

Нина Добрев поздравила бойфренда с Днем рождения gettyimages.com

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Популярная актриса Нина Добрев на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своим новым избранником, знаменитым сноубордистом Шоном Уайтом. На кадре девушка с возлюбленным просто дурачились, кривляясь в камеру: спортсмен вглядывался в камеру через бутылку с водой, а его подруга показала язык. Под публикацией актриса иронично поздравила Шона с Днем рождения:

«Самому бездарному, лишенному чувства юмора, наименее спортивному, скоординированному, одаренному и наименее любимому человеку... с днем рождения, Шон Уайт. Не унывай. Настанет день, и ты чего-нибудь добьешься», — написала Добрев под снимком и добавила хэштег «не сдавайся».

На время пандемии коронавируса влюбленные уединились в одном доме, а недавно папарацци удалось запечатлеть пару во время отдыха в Мексике.

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